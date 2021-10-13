Diken

Yaramazlara biraz batar!

Norveç’te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine ‘gelişi güzel ok fırlattığını’ belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.


Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

AA’nın aktardığına göre olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

SON HABERLER

İnkarcılık

Bir toplumun kurumlarında bozulma ve çöküş, oldukça uzun bir süreçtir. Bu süreçte en öne çıkan unsur, egemen grup tarafından hem yapısal hem idari hem de işlevsel hataların sürekli ve yaygın olarak inkâr edilmesidir.

Cem Yılmaz’ın üç NFT’si satıldı

Komedyen Cem Yılmaz’ın açık artırmaya sunduğu NFT’ler sahiplerini bulmaya başladı. Şu ana kadar üç NFT’si satılan komedyen, bu satışlardan 24 bin 500 dolar civarında para kazandı.