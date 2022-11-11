Norveç’te iklim aktivistleri, ünlü ‘Çığlık’ tablosuna kendilerini yapıştırdı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, iki aktivist, ressam Edvard Much’ın 1893 tarihli tablosuna kendilerini yapıştırdı. Tabloda herhangi bir zarar oluşmadı.

Norveç polisi, müzenin çağrısı üzerine üç kişiyi gözaltına aldı. Üçüncü kişinin, tabloya kendilerini yapıştıranları kameraya aldığı belirtildi.

Müze yetkilileri, cam korumayla kaplı tablonun bulunduğu salonu boşalttıklarını ve halka kapattıklarını, salonun en yakın zamanda açılacağını bildirdi.