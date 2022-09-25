Nilgün Cerrahoğlu: Gözler İtalya seçimleri üzerinde

Gözler, tarihi, siyasi çıkarımları nedeniyle İtalya seçimleri üzerinde.

Rönesans’tan bu yana ülkenin, Avrupa’da bir siyasi laboratuvar olduğunu ve faşizmin burada doğduğunu kimse unutmuyor.

Meloni liderliğinde sağın İtalya’da işbaşına geçmesi, İspanya’nın neo-Frankocuları Vox ve Fransa’nın Le Pen’cilerine tam bir hayat suyu olacak.

Avrupa Parlementosu tarafından demokrasi liginden aforoz edilip “otokrasiler” kategorisine indirgenen Orban Macaristan’ı keza yeni bir cesaret, güç toplayacak.

Meloni, Vox ve Orban’a verdiği açık dayanışmayı gizlemiyor.

Avrupa Parlamentosu’nun Orban kararını kınıyor, Vox’a bir sonraki seçimler için zafer vaat ediyor.

İtalya başta olmak üzere Batı’nın tüm demokrasileri el kol bağlı ufukta görünen bu tren kazasına nasıl peki kayıtsız kalıyor? Neden hiçbir şey yapılmıyor? Taşlar niye yerinden oynatılamıyor?

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı