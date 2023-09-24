Nilgün Cerrahoğlu: Bugün Arap olarak uyandık

Dün sabah siyasal İslamcı bir grup gazetecinin, internet ortamında Araplara seslenen “Biz bir milletiz!” videosunu izlediğimde aklıma hemen Ürdünlü ziyaretçiyle yıllar önce yaptığımız bu sohbet geldi.

Adamın yüzü gözümde belirdi. “Türklerin Arap olmama şansına” duyduğu içten gıpta ve bu sayede erişilen “laiklik ayrıcalığının” yarattığı yaşam kalitesi farkına duyduğu derin hayranlık, belleğimde dün gibi canlandı.

Nereden nereye… demekten kendimi alıkoyamadım.

12 yıl sonra bir grup gazeteci şimdi çıkıp “Biz Araplarla tek milletiz!” diyor.

Bunun neresinden tutulabilir?

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı