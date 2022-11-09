Nijerya’da cezaevlerindeki yoğunluktan altı yılda 12 binden fazla mahkuma af çıkarıldı

Nijerya hükümeti, ülkede cezaevlerindeki yoğunluğu giderme politikası gereğince son altı yılda ülke genelinde 12 binden fazla mahkuma af çıkarıldığını bildirdi.

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Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, hükümetin 2015’te göreve geldiğinde, hapishanelerdeki kalabalığın ‘hükümetin öncelikli sorunlarından biri’ olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin cezaevlerindeki yoğunluğu azaltma konusunda gerekli çözümler için harekete geçtiğine işaret eden Malami, “Buhari, ülkenin 36 eyalet valisine ve eyaletlerin başyargıçlarına zaman zaman cezaevlerini ziyaret etmeleri ve merhamet ayrıcalığını kullanmalarına emretti” dedi.

Malami, son altı yılda yoğunluğu azaltmak için ülkenin farklı cezaevlerinde 12 binden fazla mahkuma af çıkarıldığını kaydetti.