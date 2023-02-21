Nihal Bengisu Karaca: AFAD bu sorulara neden yanıt vermiyor?

Tüm depremzedelerin, yakınlarını kaybetmişlerin, günlerdir uyuyamayanların, huniyi takmaya ramak kalmış olanların, ‘bir daha asla’ diyenlerin, sürekli olarak ‘unutmayacağız’ tweeti atanların, deprem öldürmez, bina öldürür diyenlerin, evrenin henüz çok azı keşfedilmiş matematiğini Allah’ın hikmetinin parçası sayanların, kadere iman etmekle beraber ‘dua’nın ‘eylem, önlem, tedbir, aksiyon’ olduğunu bilenlerin ve hatta ölüp de hala aramızda olanların yani hayatta olmak için canlı olmak gerekmediğini bilen ölülerin, soruları.

Tekrar tekrar soracağız bunları:

1) AFAD’ın hazırladığı müdahale planı vardı. Kağıt üzerinde kalan 2012-2023 arasını kapsayan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı. Burada yapılacaklar tamamlandı mı?

…

18) AFAD eskiden Başbakanlığa bağlı bir kurumdu. Diğer bakanlıklar arasında koordinasyon yapma gücü ve pozisyonu vardı. Daha sonra bir bakanlık altında sıradan hale getirildi. AFAD uzmanlarıyla karar vericiler arasına uzun mesafeler konuldu. Sistem değişikliğiyle, tüm koordinasyon Beştepe’de toplandı. Soruyorum: Beştepe dışındaki her kurumu önemsizleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi AFAD’ı zayıflatmış mıdır? Kurumun koordinasyon kabiliyetini yok mu etmiştir?

AFAD halen hiçbirini yanıtlamış değil.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı