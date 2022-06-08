NFL’de ilk trans amigo: Eylülde sahada

Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nde (NFL) eylül ayında başlayacak yeni sezonda ilk kez bir trans amigo görev yapacak.

Fotoğraf: Caroline Panthers

Ülke basınında çıkan haberlere göre resmi kayıt tutulmuyor ancak Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinin takımı Caroline Panthers’ın maçlarında sahaya çıkacak Justine Lindsay (29), NFL tarihinde trans birey olduğunu kamuoyuyla paylaşan ve seçmelere katılıp amigo olarak işe alınan ilk isim.

Mart ayında takım tarafından kabul edilen ve haberi Instagram’da paylaşan Lindsay, maç öncesi ve devre arasında gösteri ve tezahürat yapan diğer ekip arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti: ”Bu benim hiç unutamayacağım bir an. Bu kızın neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlanıyorum. Bir hayalimin gerçek olmasını sağladığınız için çok teşekkür ederim.”

İlk röportajı BuzzFeed’e veren Lindsay, haberi sosyal medya hesabından duyururken önce çekindiğini ancak taraftarlardan ve kamuoyundan, diğer amigolardan aldığı destek sonrasında rahatladığını, bunun yanı sıra transfobi, nefret söylemi içeren mesajlarla da başa çıktığını anlattı.

Carolina Panthers’ı şu kelimelerle övdü: ”Onlar mükemmel bir takım. Siyah, beyaz, trans ayırt etmeksizin herkese kapıları açık. Ben de 29 kişilik amigo ekibine dahil edildim.”

2020’deki bir maç öncesi çekilen bir kare.

Takımın ‘TopCats’ adlı amigo grubunun başındaki Chandalae Lanouette, ”Bizim amacımız sahada başarılı olan, iyi insanlardan, iyi arkadaşlardan bir amigo ekibi oluşturmak” derken kulübün açıklamasında ekibi belirlerken yeteneklerinin ölçü alındığı hiçbir alanda ayrımcılık yapılmadığı belirtildi.

Lindsay’in işe alınması bazı eyaletlerde trans sporculara kısıtlamalar getirildiği bir döneme denk geldi.

Siyah amigoların NFL’deki sayısı düşük. Erkekler için de aynı şey geçerli 2018’de Los Angeles Rams takımı iki erkeği amigolarına dahil ederek bir ilke imza atmıştı.