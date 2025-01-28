Neymar, Al Hilal'den ayrıldı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den ayrıldı.
Al Hilal Kulübü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Neymar’la sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlanmıştır.
Al Hilal kariyeri boyunca katkılarından dolayı Neymar’a teşekkürlerimizi sunuyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz.”
Futbol dünyasının en yetenekli isimlerinden 32 yaşındaki Neymar, İspanya’nın Barcelona ve Fransa’nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023’te Al Hilal’e transfer oldu.
Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal’e imza atan Neymar, Ekim 2023’te milli takımdaki çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.
Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde yedi maça çıktı ve bir gol, üç asist üretti.
Neymar’ın ülkesinde futbola başladığı kulüp Santos’a imza atması bekleniyor.