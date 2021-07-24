Nesli tükenmekte olan kar leoparında Covid-19 tespit edildi

ABD’de San Diego Hayvanat Bahçesi’nde tutulan bir kar leoparının Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.

Covid-19’a yakalanan kar leoparı. (Fotoğraf: San Diego Hayvanat Bahçesi)

Covid-19’un insanlar ile hayvanlar arasında nasıl yayıldığı ve aşılama konusunda araştırmalar sürüyor. Çin’de yürütülen bir araştırma yeni tip corona virüsünün sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koymuştu. Pozitif çıkan kedilerin hiçbiri semptom göstermedi.

İspanya’da ve Danimarka’da Covid-19 tespit edildiği gerekçesiyle yüzbinlerce vizon itlaf edilmişti.

Rus yetkililer de hayvanlar için corona virüsü aşısı geliştirdikleri duyurup aşıya başladıklarını söylemişti.

San Diego Hayvanat Bahçesi’ndeki 9 yaşındaki kar leoparı Ramil’de önce öksürük ve burun akıntısı gözlendi. Şüphelerin ardından dışkısı teste gönderilen hayvanın Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Kontroller sürüyor.

Kar leoparının virüsü nasıl kaptığı belirsiz. Karantinaya alınan Ramil’in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Ayrıca Ramil’in, hayvanat bahçesine hayvanların corona virüsüne karşı desteklenmesi için bırakılan aşılardan olmadığı açıklandı.

Daha önce de aynı hayvanat bahçesinde bir vahşi yaşam bakım uzmanından Covid-19 kapan goriller tamamen iyileşmişti.

Kar leoparı, dünyada türü en çok tehdit altındaki büyük kedilerden biri. Vahşi doğada 4 binle 7 bin 500 arasında kar leoparı kaldığı tahmin ediliyor. Son 10 yılda her gün ortalama bir tanesinin öldürüldüğü düşünülüyor.