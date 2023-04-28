Nesilden nesle aktarılan yük: ‘Muamma’

İFSAK Galeri’de, Reyhan Mente’nin ilk kişisel sergisi ‘Muamma‘ ve 14 sanatçının işlerinin yer aldığı oluşan ‘Fotoğrafın Öyküsünü Yazmak’ yarın açılıyor.

Muamma sergi yarın İFSAK’ta açılıyor

‘Muamma’da, Reyhan Mente tül ve poşet gibi gündelik nesnelerinden kavramsal çağrışımları olan fotoğraflar çıkarmış. İşleri insan ruhunu rahatsız eden boğucu düşmanlık duygusunu çağrıştırıyor.

Reyhan Mente

Diğer yandan insan uzuvlarına ve uzantılarına kasıtlı olarak odaklanmak, bu sıkıntının varlığımızın içsel bir parçası olduğunu vurgulamaya hizmet ediyor. Fotoğraflar; genetik miras yoluyla nesilden nesle aktarılan yükler gibi geçmişin yankılarını taşıyor.

Mente’nin fotoğraflarında en temel iki insanı duygu olan ‘kaygı’ ve ‘umut’ arasındaki hassas dengeyi de görmek mümkün.

Fotoğraf ve öyküleri kitap ayracında

9 Nisan’dan beri devam eden ‘Fotoğrafın Öyküsünü Yazmak’ sergisinde, 14 fotoğrafçı ‘ışığı kadraja hapsederek görünenin bir parçasını yakaladıktan sonra o karenin öyküsünü yazdı.

Hikayeler ve fotoğrafları sergilemek için kitap ayracı formu kullanıldı. Sergide; Aylin Yalçın Avcı, Belgin Battal, Cansu Savaşan Diri, Çağrı Özpideciler, Esra Nur Morgül, Gülay Özdabak, Gülseren Akdoğan Bulut, Henri Kandiyoti, İlknur Atalkin, Kaan Bingöl, Müge Yemişci Özkan, Nevin Yazgan, Savaş Gürsoy, Tülay Günay’ın işleri var.

Her iki sergi de Beyoğlu Ayhan Işık Sokak’taki İFSAK Galeri‘de 18 Mayıs’a kadar gezilebilir.

Fotoğrafın Öyküsünü Yazmak sergisinden