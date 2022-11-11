Nereden çıktı bu indirim günü: 11.11’in hikayesi

Bugün yer gök indirimde. Peki 11 Kasım’ı kim İndirim Günü ilan etti, hikaye ne zaman, nerede başladı?

Alibaba.com’da 2019 yılında 11.11 için geri sayım. Fotoğraf: Reuters



Hikaye 1993’te Çin’de başladı, ama ‘İndirim’ değil ‘Bekarlar’ günü olarak.

Nanjing Üniversitesi’nde bir grup öğrenci 11 Kasım’ı ‘Bekarlar Günü’ ilan etti ve ‘olmayan‘ sevgili hediye alamayacağı için kendine hediye almaya başladı. Bu aynı zamanda sevgilisi olmayanların ’14 Şubat Sevgililer Günü’ne verdiği cevaptı.

Çıplak dallar

11 Kasım’ın yani 11.11’in tesadüfen seçildiğini sanmayın. Simgelerden oluşan Çin alfabesinde (Kanji) bu tarih, bir bağlantısı olmayan, yalnız, ‘çıplak dallar’ı temsil ediyor.

Fırsatı AliBaba.com gördü

Bu günü ‘İndirim Günü’ ilan eden ise Çinli e-ticaret platformu AliBaba. E ticaret devi 2009’da 11 Kasım’ı, alışverişi daha da cazip hale getiren kampanyalarla lanse etti.

O gün bugündür 11 Kasım’da markalar tüketiciye indirimlerle ulaşıyor.

Ekonominin sağlık raporu

Bugün dünyanın en çok alışveriş yaptığı gün. Satışlar, ABD’de Şükran gününün ertesindeki Kara Cuma (Black Friday) indirimlerinin ve Amazon’un 48 saat süren Prime Day satışlarının toplamını geçiyor. 11 Kasım aynı zamanda Çin’de perakende sektörünün ‘sağlık raporu’ olarak da görülüyor.