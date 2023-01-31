Nejat İşler ‘iyi adam’ oldu: Üçlemenin ilk filminden fragman

Nejat İşler, ‘iyi adam’ı oynadığı ‘İyi Adamın 10 Günü‘ filminden ilk fragman yayımlandı. Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan film 10 Şubat’ta Netflix’te yayımlanacak.

Fotoğraflar: Netflix

Mehmet Eroğlu imzalı roman üçlemesinin birinci filmi olan İyi Adamın 10 Günü, mafya üyelerinin, insan kaçakçılarının ve sadist katillerin dünyasına adım atan ve iyi bir adam olmak için çabalayan özel dedektif Sadık’ı konu alıyor.

Sadık, kötülüklerle dolu bir dünyada iyi bir adam olmak için çabalamaktadır. Şimdi bu sıra dışı özel dedektif, zorlu bir vakayı çözmeli ve bu süreçte yolunun kesiştiği dört kadınla yardımlaşmalıdır. Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır ve Sadık iyi bir insan olmanın anlamını sorgulamaya başlar.

İyi Adamın 10 Günü, Netflix, 2022. Fotoğraf: Şinasi Serçe

Nejat İşler ve Uluç Bayraktar’ı Netflix’te ikinci kez buluşturan yapımın oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

Netflix, ‘İyi bir adam olmak, adaleti sağlamak için yeterli mi?’ başlığıyla gerilim filminden ilk fragmanı yayımladı.

Film, 10 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.