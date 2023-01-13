Nejat İşler başrolde: ‘İyi Adamın 10 Günü’ filminden ilk tanıtım

Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ‘İyi Adamın 10 Günü’ adlı film, 10 Şubat’ta Netflix’te yayımlanacak.

İyi Adamın 10 Günü, Netflix, 2022. Fotoğraf: Şinasi Serçe

Mehmet Eroğlu imzalı roman üçlemesinin birinci filmi olan İyi Adamın 10 Günü, mafya adamları, insan kaçakçıları ve sadist katillerin dünyasına adım atan ve iyi bir adam olmak için çabalayan özel dedektif Sadık’ı konu alıyor.

Nejat İşler ve Uluç Bayraktar’ı Netflix’te ikinci kez buluşturan yapımın oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

Gerilim türünün başarılı yapımlarından biri olacağı düşünülen film, 10 Şubat günü Netflix’te izleyicilerin karşısına çıkacak.