Nedim Türkmen: Ücret vergilemesinde adaletsizliğe devam

Ülkemizde, asgari ücretlilerin oranının %38 olduğu açıklandı. Asgari ücretin iki katına kadar ücret alanları kattığımızda bu oran %68’ler seviyesine ulaşıyor. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay %35’lerden %26’lara düştü. Satın alma gücünü kaybeden ücretliler, her yıl daha da fakirleşiyor. Bakanlığın “550.000 TL’yi kolay geçemezler” açıklaması, malumun ilanı. Ülkemizde sosyal sigorta kapsamında çalışan 16 milyon 700 bin kişinin sadece 48.000’inin yıllık brüt 880.000 TL’nin üzerinde ücret aldığını söylersem, durumun vahameti daha kolay anlaşılır. Ücret geliri elde edenler, toplam vergi gelirlerinin %10’undan fazlasının Hazine’ye intikalini sağlamaktadırlar. Eninde sonunda adaletli bir ücret tarifesine kavuşacaklardır.

Nedim Türkmen’in yazısı