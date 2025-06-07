Necmettin Batırel: Çok kimse enflasyonun düşmesini anlamadığından yanlış düşüncelere kapılıyor… 

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Çok kimse enflasyonun düşmesini anlamadığından yanlış düşüncelere kapılıyor… Bir defa enflasyonun düşmesi, fiyatların ucuzlaması demek değil. Enflasyon ekonomideki parasal büyüklüğün, üretimden çok artması demektir.

Mesela, ekonomide 3 somun ekmek üretiliyor. Piyasadaki parasal büyüklük 3 lira ise bu durumda her somun ekmek 1 liraya satılır. Ekmek üretimi 3 iken, parasal büyüklük 6 liraya yükseltilirse, 1 ekmek 2 lira olur. Ama ekmek üretimi 6’ya çıkar ve buna paralel olarak parasal büyüklük 6 liraya yükseltilir ise ekmek gene 1 liradan satılır. Bu, enflasyonun kabaca anlatımıdır.

Necmettin Batırel’in yazısı