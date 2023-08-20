Necati Doğru: Türkiye’nin içinden dışarıya gelir transferi

Parası olmayan yani aylık geliri temel ihtiyaçlarına yetmeyen de “bugünkü derin ekonomik krizin” atlatılması için faturayı öder. Tayyip Erdoğan’ın baş sorumlusu olduğu bugünkü derin ekonomik krizden Türkiye’nin çıkabilmesi için İngiltere’den Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD’den de Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan geldiler; krizden çıkış programı (kemerleri sıkma) hazırladılar. Kemer sıkma; bundan öncekilerin de aynen yaptığı gibi “halkın az gelirli, dar gelirli, sabit gelirli kesimlerinin gelirlerini azaltarak, onların sırtından dünya para babalarına (halk uyanmasın diye bu para babalarına, piyasalar diyorlar) gelir transfer etmenin” en işbirlikçi yoludur. Halk çalışır.5 üretir.1 tüketir. Kalan 4; gelecek taze dolarların (yeni dış borç paranın) faiz karşılığı olarak Türkiye’nin içinden dışarıya gelir transferi olur, aktarılır. Taze dolarlar gelir, üç- beş yıl sonra enflasyon inişe geçer, ama Türkiye’nin döviz açığı (cari açık) ve borçlanması devam eder.
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