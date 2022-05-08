Necati Doğru: Türkiye, yeni bir Tayyip Erdoğan aramıyor ki…

Tayyip Erdoğan’ın uçağında yaptığının aynısını Ekrem İmamoğlu otobüsünde yeniden şekillendirdi. Önce gazetecileri sabah erken uçağına doldurup Trabzon’a uçurdu, oradan da Tayip Erdoğan’ın VIP uçağının iç yapısını aynen taklit etmiş otobüse bindirip Rize’ye hareket ettirdi. Otobüste orta yerde bir masada Ekrem İmamoğlu oturuyor ve o bilinen tandık parlatma gazetecileri (içlerinde gazeteciliği hakkıyla yapan yıpranmamış bir iki isim var; onları ayrı tutarım ve böyle bir karenin içinde yer aldıkları için kalemlerine yazık ettiklerini düşünürüm) başkanın arkasında ve önünde fincancı katırı gibi dizilmişler.

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Görsün Türkiye!

İşte: Yeni Lider.

İmamoğlu’nun Erdoğan’dan bir eksiği, geride kalır bir yanı yok (!) Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduysa Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olur. Rize otobüsünün topluma, parti liderlerine duyurmak istediği mesaj buydu. Nitekim daha önce Tayyip Erdoğan’ın uçağına binen parlatma gazetecileri, bu kez İmamoğlu’nun otobüsüne binince “gördüm ki, Ekrem İmamoğlu vücudunun her hücresiyle Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor” diye yazdılar.

Tamam da!

Türkiye, yeni bir Tayyip Erdoğan aramıyor ki… Ayrıca İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmak istediği bilinmeyen bir haber değil… İstanbul’u yoğun kar sallayıp sarsarken İmamoğlu’nun İngiliz Elçisi ile “balık yemeye” gitmesi Cumhurbaşkanı olmak istediğinin ilanıydı.

Necati Doğru’nun yazısı