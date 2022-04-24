Necati Doğru: Son anketlere bakın, gerçeği göreceksiniz

Koca 102 yıl. 4 kuşak eder.

1- Kurucu kuşak. 2- İlerletici kuşak. 3- Direnen kuşak. 4- Sahiplenen kuşak.

Son 25 yılın dördüncü kuşağı; padişahlık dönemini özlermiş gibi yapıp “egemenliği tek adama vermek” isteyen iktidar adamları ve devlet ihaleleri ile zenginleşmiş kibirli azınlığın karşısında “Meclis’in güçlü kalmasını isteyerek egemenliğin halka ait olduğunu haykıranları” izledi, dinledi.

Son kuşak! Kararını verdi. 23 Nisan’ı sahiplendi. Bugün gençlerin yüzde 90’ı; “tek adamı destekleyenleri” değil, “hukukun üstünlüğünü ve egemenliğin millette olduğunu” söyleyenleri daha çok dinliyor, destekliyor. Son anketlere bakın, gerçeği göreceksiniz. Anketlere inanmıyorsanız seçim geliyor; seçim sonuçlarını göreceksiniz. Tek Adam yitirdi. 23 Nisan ölmedi.

Necati Doğru’nun yazısı