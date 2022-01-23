Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Siyaset dili tehdit savurma noktasına geldi

Sözde ve yazıda, şiirde, nesirde, şarkıda, camide, üniversitede, akademide, sokakta, stadyumda, kahvede, meyhanede dil çeşitlenir. Soylu dil, avam dil, akademik dil, siyaset dili, teklifsiz dil, yazı dili, dolaylı dil, alim dili, cahil dili, şarkı dili kendi ortamında, mecrasında, yatağında varlık bulur. Dil doğduğu ortamda ustalaşır.

Ülkemiz siyaset adamının dili ‘ses sanatçısının dilini koparırım‘ diye tehdit savurma noktasına kadar geldi. Bir ses sanatçısına “senin dilini koparırım” dediğiniz zaman “düşünceni koparırım” tehdidi savurmuş olursunuz.


Necati Doğru’nun yazısı

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