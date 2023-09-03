Necati Doğru: Şeyhe damardan kapitülasyon

Sıcak para musluğunu açsın diye Şeyh’in ülkesi BAE ile “tarım ve sanayi ürünlerinde ithalat ver­gisini sıfırlayan” bir yeni anlaşma imzalandı. Şeyh’in ülkesinden bundan böyle ithal edilecek; tavuk yumur­taları, taze, pişirilmiş ya da doldurulmuş sebze, hurma, patates unu ve ezmesi, malt, hayvansal ve bitkisel sıvı ve katı yağlar, makar­na, gevrek ekmek, bisküvi, reçel, dondurma, çikolata­dan alınacak gümrük vergisi “sıfır” olacak. Tokat’ın Kol Köyü’nün boş duran tarla­ları ile üretimsiz bırakılmış bahçelerinde yetişebilecek ne varsa tamamı ve kuru­labilseydi tarım ürünlerini işleyip sanayi malına dö­nüştürecek fabrika üreti­minin hepsi Şeyh’in ülkesi BAE’den Türkiye’ye hiçbir vergi alınmadan girecek.

Şeyh’e:

Damardan kapitülasyon.

Necati Doğru’nun yazısı