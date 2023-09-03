Necati Doğru: Şeyhe damardan kapitülasyon

Sıcak para musluğunu açsın diye Şeyh’in ülkesi BAE ile “tarım ve sanayi ürünlerinde ithalat vergisini sıfırlayan” bir yeni anlaşma imzalandı. Şeyh’in ülkesinden bundan böyle ithal edilecek; tavuk yumurtaları, taze, pişirilmiş ya da doldurulmuş sebze, hurma, patates unu ve ezmesi, malt, hayvansal ve bitkisel sıvı ve katı yağlar, makarna, gevrek ekmek, bisküvi, reçel, dondurma, çikolatadan alınacak gümrük vergisi “sıfır” olacak. Tokat’ın Kol Köyü’nün boş duran tarlaları ile üretimsiz bırakılmış bahçelerinde yetişebilecek ne varsa tamamı ve kurulabilseydi tarım ürünlerini işleyip sanayi malına dönüştürecek fabrika üretiminin hepsi Şeyh’in ülkesi BAE’den Türkiye’ye hiçbir vergi alınmadan girecek.
Şeyh’e:
Damardan kapitülasyon.