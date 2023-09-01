Necati Doğru: S-400 almıştık, ne oldu? 

Askeri imkanlar, yetenekler açısından ve her çeşit füze savunma sistemleri yapmada en üst lige çıkabilen Türkiye, Rusya’dan toplam maliyeti 2.5 milyar dolar tutan S-400 almıştı, bunlar ne oldu? Hatta ASELSAN Genel Müdürü, “S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yok, onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimiz” açıklamasını bu yılın nisan ayında yapmış ve 100 kilometre (60 mil) uzaktaki hedefleri vurduğumuzu da söylemişti. Bu durumda biz niçin S-400 aldık? S-400 aldığımız için ABD, CAATSA (Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye’ye yaptırım uyguladı. 1 milyar 250 milyon dolar peşin ödeme yaptığımız ve yapımcı ortak olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden bizi atmıştı.Paramızı da geri vermedi. Sorma hakkımız doğuyor. S-400 almıştık ne oldu? Unutulan da. Unutan da. Hepsi aynada.
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