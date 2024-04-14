Necati Doğru: İran'ın İsrail'i ve onun sarsılmaz destekçisi ABD'nin bölgedeki askeri üslerini doğrudan vurması Türkiye'yi de taraf olmaya zorlar

Sonsuza kadar sürecek katillik cinneti, İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki İran konsolosluğunu vurması sonucunu da getirdi. Konsoloslukta İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2’si general rütbesinde 7 subay öldürüldü. Biz, “öp namlunun ucunu” diyoruz. İran’ın dini lideri Hamaney namlunun ucunu tutarak fotoğraf çektirip, “karşılık verilecektir, Şeytani Rejim cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır” dedi. Sonunda soykırıma dönüşen “vekalet vuruşması” geldi “doğrudan bölgesel savaş” tehlikesine dayandı.

Bölge ülkesiyiz.

NATO üyesiyiz.

İran’ın İsrail’i ve onun sarsılmaz destekçisi ABD’nin bölgedeki askeri üslerini doğrudan vurması Türkiye’yi de taraf olmaya zorlar. Türkiye’nin derinleşen ve yapışkan hale gelen ekonomik krizi atlatması için dış dolar desteğine ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı yakında ABD’ye Biden ile görüşmeye gidecek.

Az siyasi ayar!

Az mali ayar!

Korkarım!

Ve şüphelenirim.

ABD Merkez Kuvveler Komutanı generali, İran’ın vurma ihtimaline karşı İsrail’e gönderdi. Generalin İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla görüştüğü Amerikan basınında haber oldu. ABD ayrıca Ortadoğu’ya ilave savaş uçakları ve savaş gemileri de gönderdi. İran ile İsrail doğrudan savaşa tutuşursa ABD, AB, Japonya, Güney Kore, Avusturalya, Filipinler, Rusya, Çin’i de içine alacak bir gerilim doğabilir.

Necati Doğru’nun yazısı