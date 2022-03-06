Necati Doğru: 99 yıl sonra bugün; Rusya’ya muhtaç, Ukrayna’ya bağımlı

Atatürk, 99 yıl önce sanki bugüne sesleniyor: “Yapışın sapanın sapına aksi halde tam bağımsız olamazsınız, vatanı elinizde tutamazsınız” diye ilke koymuş, üretimin yüceliğine çağırıyor. Sapan yani bugünün traktörü, mibzeri, bağı, bahçesi serası, suyu, gübresi, organik tarımı ile sadece kendine yetmekle kalmayıp komşularını, Ortadoğu’yu, dünyayı da doyuran bir ülke olmalıydı Türkiye…

99 yıl sonra bugün: Rusya’ya muhtaç. Ukrayna’ya bağımlı. 99 yıl geriye düştük. Giden Tarım Bakanı niçin gönderildi, gelenin “yapışın sapanın sapına” diyebilecek bir samimiyeti, programı, niyeti, vizyonu, programı var mı? Varsa nerede? Giden niçin gitti! Gelen niçin geldi! Biz sürümüyüz! Dikişler iyice patladı.

Necati Doğru’nun yazısı