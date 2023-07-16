Necati Doğru: 7 yıl sonra FETÖ gitti, Menzil geldi

Fetullah Gülen, ABD’den getirilip mahkeme önüne çıkarılmadı. Meclis’te bütün partilerin milletvekillerinin katılımıyla kurulan “Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na” dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, sorulara cevap versinler diye çağrıldı, gelmediler. 7 yıl geçti, niçin gelmediklerini de henüz halka açıklamadılar.

7 yıl geçti.

Bugün yine din bezirganı cemaatler ve tarikatlar; iktidar yandaşı, destekçisi, ortağı olmak için teşvik ediliyor, destekleniyor, devlete sızdırılıyor. Dini cemaatler ile tarikatların, birer siyasi çıkar örgütü gibi çalışmalarına bugün de yol veriliyor. 7 yıl sonra FETÖ gitti, MENZİL geldi. Bunun bayramı mı olur? Bir tarikat şeyhi, ilerlemiş yaşında eceliyle öldü: Başta cumhurbaşkanı, yeni ve eski bakanlar, devletin önde gelenleri, bütün sağcı partilerin tamamının başkanları şeyhin ölümüne karalar bağladıklarını özellikle duyurmak istediler. Devlet firması THY, şeyhin cenaze kaldırma şirketine dönüştürüldü.

Necati Doğru’nun yazısı