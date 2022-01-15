Necati Doğru: 20 yılın sonunda bu yapıdan ‘bağımsız gazetecilik’ de doğdu

Her ağacın kurdu kendi özündendir. Her yapı kendi içinden yeni bir yapı doğurur. 20 yılı hep birlikte yaşadık, gördük. Gazeteler, TV’ler satın alınarak, havuzlama modelleri yaratılarak; dış sansür ve iç sansür işletildi. Bağımsız, tarafsız, iktidar borazanı olmadan gazetecilik yapmak isteyenler korkutuldu. 20 yılın sonunda bu yapıdan “bağımsız gazetecilik” de doğdu. Gizlenenleri korkmadan, yılmadan, eğilmeden yazan genç gazeteciler yetişti. Onlardan biri Elazığ’da Günışığı Gazetesi’nde hem yazı işleri müdürlüğü hem muhabirlik yapan Faik Akgün oldu.

Necati Doğru’nun yazısı