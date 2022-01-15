Necati Doğru: 20 yılın sonunda bu yapıdan ‘bağımsız gazetecilik’ de doğdu

Her ağacın kurdu kendi özündendir. Her yapı kendi içinden yeni bir yapı doğurur. 20 yılı hep birlikte yaşadık, gördük. Gazeteler, TV’ler satın alınarak, havuzlama modelleri yaratılarak; dış sansür ve iç sansür işletildi. Bağımsız, tarafsız, iktidar borazanı olmadan gazetecilik yapmak isteyenler korkutuldu. 20 yılın sonunda bu yapıdan “bağımsız gazetecilik” de doğdu. Gizlenenleri korkmadan, yılmadan, eğilmeden yazan genç gazeteciler yetişti. Onlardan biri Elazığ’da Günışığı Gazetesi’nde hem yazı işleri müdürlüğü hem muhabirlik yapan Faik Akgün oldu.
SON HABERLER
2021’in finansal piyasa özeti: Borsa’ya yabancı ilgisi düştü, dolarizasyon arttı
2019 sonunda yüzde 60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2020 sonunda yüzde 48’e, 2021 yılı sonunda ise yüzde 40’ın altına gerildi. 2020 yılı sonu itibarıyla 1,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) varlıkları, yüzde 53 artarak 2021 yılı sonunda 2,7 trilyon lira oldu.
AA Finans anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Üç uzmanlık derneğinden Turkovac çağrısı
HASUDER, KLİMİK ve Türk Toraks dernekleri, Turcovac aşısına acil kullanım onayı veren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’den, ilgili rapor ve dokümanları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını istedi.
Dünyada geçen yıl transfere harcanan para 4,86 milyar dolar
Futbol kulüpleri, 2020’ye göre yüzde 10’dan fazla düşüş olsa da geçen yıl oyuncu transferlerine toplam 4,86 milyar dolar para harcadı.
Bir insan hem tarikat yurdundan, hem laik Cumhuriyet ve demokrasiden yana olabilir mi?
Sokaktaki çocuğa sorsanız, Türkiye’de devletin bile isteye boşalttığı bu alanın vakıf ve dernekler aracılığıyla iş gören tarikatlar tarafından doldurulduğunu söyler.