Nebati’nin yeğeni THY’de ‘başkan’ oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aile tekstil firması B&G’nin yöneticisi olan yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları’nda (THY) ‘ikram ve uçak içi ürünler başkanı’ oldu.

Fotoğraf: Diken-MÜSİAD

THY’nin atamaya ilişkin çalışanlara duyurusu şöyle:

“Değerli çalışma arkadaşlarımız, İcra Komitesi’nin aldığı atama kararını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. sayın Seyyid Mahmut Nebati’nin İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”