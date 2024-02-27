Nebati şaşırtmaya devam ediyor

AKP milletvekili ve eski maliye bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’te olmadığı halde yerine oy kullanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli çoğunluk olmadığı için kapandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bitlis belediyesini yöneten kayyımın belediye taşınmazlarını satışıyla ilgili önergenin oylanmasından önce yoklama istediklerini söyledi.

Bu sırada AKP’li Nebati’nin olmadığı halde oy pusulası verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine genel kurul kapandı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

“TBMM GENEL KURUL YOKLAMASINDA HİLE! Nurettin Nebati, Meclis’te olmamasına rağmen buradaymış gibi yoklama pusulası verdirmiş, içeride olmadığı ortaya çıkınca Genel Kurul kapanmıştır. Bu adama iki yıl süreyle devletin hazinesi teslim edildi!