Nebati medyaya ayar verdi: Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, benzin ve motorin fiyatlarının düşmesinin medyada az yankı gördüğünü iddia ederek, “Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor” dedi.

Fotoğraf: Diken/aHaber- YouTube

Nebati, İstanbul Ümraniye’de ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programında konuşurken basını indirimleri göstermemekle suçladı.

Nebati’nin konuşmasındaki bölüm şöyle: “Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24’lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak… Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner.”

Bir sene önce litre bazında benzin 7,74, motorinse 7,28 liraydı.