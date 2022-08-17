Nebati, çiftçiye verdiği destekten vergi almadığı için övündü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘vergi kolaylıklarına‘ çiftçiye verilen destekleri de ekledi: “Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.”

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Nebati, ‘kolaylık’ saydığı dokuz maddelik ‘esnafa ve işverene sağlanan vergi olanaklarını’ sosyal medyadan paylaştı. Bunların içinde çiftçiye devletçe ödenen destekler de yer aldı. Nebati buradan vergi almadıkları için övündü: “Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.”

Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. pic.twitter.com/eDqYEVOPwB — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 17, 2022

Nebatinin diğer mesajları şöyle:

“Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz.

Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.

Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz.”