NBA’de Türk gecesi: Ömer Faruk ve Alperen karşı karşıya geldi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets’a konuk olduğu maçı 120-110 kazandı.

Fotoğraf: Diken

Miami Heat, Jimmy Butler’ın 37 sayılık skorer performansının yardımıyla Rockets’ı mağlup ederek üst üste beşinci olmak üzere 23’ncü galibiyetini aldı.

Kyle Guy 17, Tyler Herro 16 sayıyla Heat’in galibiyetine katkı sağladı.

Ömer Faruk Yurtseven ise ilk beşte başlayıp 29 dakika 20 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 13 ribaunt, iki asist, iki top çalma, iki blokla tamamladı.

Batı Konferansı’nın son sırasındaki Rockets’ta Jae’Sean Tate’in 22, Christian Wood’un 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi.

Alperen Şengün, 6 dakika 37 saniye görev yaptığı karşılaşmada 6 sayı, bir ribaunt, bir asist, bir blok üretti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-108

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 106-108

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-112

Houston Rockets-Miami Heat: 110-120

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 118-121

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 116-108

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 95-80

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-108

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 139-106