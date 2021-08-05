Nazım Alpman: Ölenlerin tamamının Kürt olması rastlantı mı?

‘Bunu bir Türk-Kürt çatışması şeklinde istismar etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz!‘ İyi de ölenlerin tamamının Kürt olması rastlantı olabilir mi?

Yangından üç gün sonra 31 Temmuz 2021 cumartesi günü Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Bayralar köyünde mevsimlik işçi olarak gelmiş bulunan 26 kişilik Kürt grubu ırkçı saldırıya uğradı. Kendilerine “Siz Kürt’sünüz topraklarımızı terk edin” denildi. Onlar da Jandarma eşliğinde köyden ayrıldılar. Jandarmanın “Elimizden bir şey gelmiyor” şeklinde üzüntüsünü belirttiği de haberlerde yer aldı.

Konunun spekülatif olduğu kabul edilmelidir. Yangınların ardından sorumlu mevkilerde olanlar hiçbir ciddi açıklama yapmadılar.

Nazım Alpman’ın yazısı.