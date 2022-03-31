Nazım Alpman: Bu kısa beslenme tarifi ülkenin gündemine oturdu

Kamuoyu araştırma şirketlerinin radarları dışında kalan bireylerin “bireysel görüşleri” elbette kendilerini bağlar.

Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki; gündem yaratmak konusunda iktidar benzersin bir yeteneğe sahiptir!

Mesela son günlerde en fazla konuşulan meselelerin başında; AKP’nin birinci ve dördüncü başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gece yatmadan önce nasıl bir beslenme rejimi uyguladığını açıklaması geliyor:

-Manda yoğurduna biraz Medine hurması doğrarım, bir tutam kestane balı (çay kaşığı) ve yulaf…

İşte bu kısa beslenme tarifi ülkenin gündemine oturdu. Ne savaş, ne barış, ne açlık, ne yağma, ne istihdam, ne işsizlik, hiçbir şey kalmadı, her türlü sorun bitti-gitti

Nazım Alpman’ın yazısı