Nasuhi Güngör: Soçi zirvesinden sonra Batı medyasında başlayan uğultu

Soçi zirvesinden sonra Batı medyasında başlayan uğultu ve tepkiyi dikkatle izlemekte yarar var. (Uğultu, çünkü tepkiler ismi açıklanmayan Batılı yetkililer üzerinden aktarılıyor. Şimdilik.)

Türkiye’nin ruble üzerinden alışveriş tercihinin, “dolar merkezli küresel sistem”e yönelik bir hamle olduğunu, gerçekleşirse eğer Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına Erdoğan’ın katılmasının aynı yönde bir anlam içereceğini yine dikkatli yaklaşımlarla ele almak gerekiyor.

Her ticari adım ve ekonomik tercihin, beraberinde getireceği siyasi maliyetleri tartışmak, Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamaktır. Rusya ile ittifak ettiğimiz alanların artmasına itirazım yok. Ne getirip ne götüreceğini doğru hesaplamak kaydıyla.

Güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren bir soruna odaklanmak sonuna kadar hakkımız. Ama kafamızı kaldırıp dünyaya bakmamıza engel değil.

Nasuhi Güngör’ün yazısı