Nasuhi Güngör: ŞİÖ’deki bir Türkiye’nin Batı ittifakındaki yeri nasıl algılanacak?

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılma ihtimali belirmişken, Rusya’nın böyle bir kartı aleyhimize oynaması mümkün mü?

Bunlar sıradan gelişmeler değil. Bazı büyük taşlar yerinden oynuyor. Ankara’nın NATO/ABD hattından özellikle terör konusunda istediği desteği alması mevcut tabloda çok zayıf ihtimal. Bu taşların başka bir küresel dizilişte yerine oturması mümkün mü? Açıkça sorarsak, ŞİÖ’nde yer alacak bir Türkiye’nin Batı ittifakındaki yeri nasıl algılanacak ve tanımlanacak. Ankara’nın oradaki varlığı, Eylül ortasındaki bu toplantıya Suudi Arabistan ve Katar’ın da katılması, ayrıca İran’ın örgüte üyelik sürecinin tamamlanmak üzere oluşuyla aynı ağırlıkta görülemez.

New York Times’ın Soçi zirvesini “Türkiye, Moskova için dünyanın geri kalanıyla ana ticaret köprüsü oluyor” şeklinde değerlendirmesinin altı çizilmeli. Ancak rubleyle alışveriş konusunda atılan ciddi adım, bu ülkeye ait özel bir kartın ülkemizde Ruslar tarafından kullanılmasının sağlanması, iki ülke merkez başkanlarının bir araya gelmesi, ticari okumaları aşan boyutlar taşıyor. Okyanuslarda kulaç atmak derken kastım buydu. Bütün çabam bu süreçleri doğru okumaya ve aktarmaya çalışmak. Türkiye’nin bu yeni dünyadaki arayışlarını ve oyun kurma zenginliğini çok önemsiyorum. Tam da bu yüzden ana gündemin bu konular üzerinden yürümesi gerektiğini düşünüyorum. “Derelerde boğulmak” üzerinden değil.

Nasuhi Güngör’ün yazısı