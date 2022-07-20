Nasuhi Güngör: Ankara zirvede vereceği mesajlar için ciddi hazırlıklar yaptı

Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığı ve diğer iki ülkeden farklı olarak “şeffaf ajandası” gündeme damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu cümleleri bunu yeterince ifade ediyor:

“Türkiye olarak terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye’den söküp atmakta kararlıyız.”

Bu açıklamadan saatler önce Erdoğan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’le bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İran devlet televizyonu Hamaney’in, “Türkiye’nin Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon yapmasını bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir hamle olarak gördüğünü” aktardı.

Dini liderin görüşü, İran’ın Suriye politikasını yansıtıyor. Özellikle Suriye konusuna çok farklı yerlerden baktığımız da gayet açık.

Tahran zirvesine Türkiye tarafında yapılan hazırlıklarda önemli rol alan bazı isimlerle kısa görüşmeler yaptım. Ankara’nın bu zirvede vereceği mesajlar ve muhataplarının muhtemel yaklaşımlarını öngörmek üzerinden ciddi hazırlıklar yaptığını not etmek istiyorum.

Nasuhi Güngör’ün yazısı