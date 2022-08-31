‘Narko-denizaltı’nda üç ton kokain bulundu

Kolombiya’da polis, bir ‘narko-denizaltı’nda yapılan aramada 3,1 ton kokain bulundu.

Geçen yıl operasyon düzenlenen bir narko-denizalti. Fotoğraf: ABC

Polisin açıklamasına göre sahil güvenlik ekipleri liman kenti Tumaco’nun açıklarında denetim yaptığı sırada narko-denizaltının yerini belirledi. Operasyon düzenlendi. Önceki gece yarısı düzenlenen operasyonda el konan uyuşturucunun piyasa değeri 108 milyon dolar.

Kolombiya Hava Kuvvetleri ve Donaması’nın ortak operasyonu sırasında denizaltındaki üç kişi kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı.

Orta Amerika’ya uyuşturucu taşımak üzere yola çıkan denizaltı, Tumaco Sahil Güvenlik Merkezi’ne çekildi. Taşıdığı uyuşturucunun gıda ve iletişim araçları arasına yerleştirilen 155 paket içine gizlendiği belirtildi.

Yetkililer, ”Bu operasyon tonlarca kokainin ‘Allende’ olarak tanınan kişinin liderliğindeki silahlı bir uyuşturucu kartelinin eline geçmesine engel oldu” dedi ve uyuşturucu kaçakçılıklarıyla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.

Narko-denizaltılar, su yüzeyinin biraz altında seyreden, uzun süredir Kolombiya’dan Orta Amerika’ya uyuşturucu taşımak için kullanılan taşıtlar. Bir tanesi ortalama 1 milyon dolara mal oluyor.