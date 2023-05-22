Nagehan Alçı: Yahu Demirtaş’ın ne demek istediği açık değil mi?

Selahattin Demirtaş’ın attığı şu tweet tartışılıyor:

“Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın.”

Paylaşımının devamında şunları söyledi:

“Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin.”

Yahu Demirtaş’ın ne demek istediği son derece açık değil mi?

Siyasi tutuklu olarak hapiste bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest kalıp kalmayacağı meselesinin Ümit Özdağ tarafından Millet İttifakı’yla pazarlık masasına konduğu yönünde bir duyum gelmiş belli ki kulağına.

Şayet Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse Selahattin Demirtaş bir 5 sene daha hapiste kalmaya devam mı edecek?

Bunu hem Kemal Bey’e hem de tüm CHP’lilere soruyorum.

Yeniden altını çizerek soruyorum: bir siyasi tutuklu olan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda cezaevinde olmaya, değerli eşi Başak Demirtaş’tan ve çocuklarından ayrı kalmaya devam mı edecek?

Nagehan Alçı’nın yazısı