Nagehan Alçı: Meral hanım, ‘Katlim vaciptir’ sözü nedir Allah aşkına?

O iddianın dillendirildiği yayını hatırlıyorum… Şöyle denmişti: “Akşener’in bir kadına yakışmayacak eşini aldatma görüntüleri var”

Tek başına bu cümle bile utanç verici bir cinsiyetçilik ve kayırmacılık barındırıyor.

Öte yandan Sayın Akşener’e de bir konuda itirazım var.

Pazartesi günü Nevşehir’de yaptığı konuşma sırasında “Ben öyle bir şey yaptıysam bizim için, ailem için katlim vaciptir.” dedi. Aynen bunu söyledi.

Meral Hanım sizin bu çirkin iftiradan ne kadar rahatsız olduğunuzu, bu onursuzca yalana nasıl isyan ettiğinizi biliyoruz. Çok haklısınız. Ama “Yaptıysam katlim vaciptir” sözü nedir Allah aşkına?

Sizin bile bilinçaltınızda konu kadın ve “namus” olduğunda “katli vacip” sözü olmasında bir sorun yok mu Sayın Akşener? Oysa erkekler için kimsenin aklına böyle bir durumda bunlar gelmiyor. Bilakis “Erkek adam çapkın olur” diye sırtları sıvazlanıyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı