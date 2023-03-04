Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu sniper atışlar yaptı

Bakıyorum Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları yumuşak ve birleştiriciydi gibi yorumlar yapılıyor.

Bu asla doğru değil…

Erdoğan ve Erdoğanizm göndermeleri, başka partilerden oy devşirme ithamları ile son derece “sniper” atışlar yaptı CHP Genel Başkanı.

Bu saatten sonra ne olur?

Valla Türk siyaseti açısından en çılgın hafta sonlarında biri olacağı kesin…

Sayın Akşener bu saatten sonra ne yapar?

En akılcı olan kendisinin aday olarak çıkması. Bunu yapar mı? Ankara kulislerinde İYİ Parti’ye yakın isimler tarafından konuşuluyor ama benim kendi kaynaklarıma teyit ettirdiğim bir bilgi değil… Her halükarda seçim büyük olasılıkla ikinci tura kalacaktır. Bu da her zaman söylediğim gibi Tayyip Erdoğan’ın sandıktan çıkma şansını büyük oranda artırır çünkü yeni seçim sistemi ile parlamentoda Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu yakalama olasılığı yüksek.

Nagehan Alçı’nın yazısı