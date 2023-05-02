Nagehan Alçı: Hakan Atilla cezalandırılmak isteniyor

Hakan Atilla’nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ve ailesi ile gittiği havalimanında alıkonularak karakola götürüldüğünü görünce çok şaşırdım ve üzüldüm.

Halkbank davası nedeniyle ABD’de haksızca iki yıldan fazla süre hapiste yatan, döndükten sonra Borsa İstanbul’un başına atanan Atilla 2021’de görevinden ayrılmış, ‘”Amerika Atilla’ya Karşı” adlı bir kitap yazarak mevcut düzene ve belli mevkilerdeki isimlere ağır eleştiriler yöneltmişti.

Hakan Atilla’nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu ABD’de haksız yere tutuklu yargılanırken herkes gördü. Yargılanma sürecinde üzerine gidildiği halde Türkiye aleyhine tek söz etmedi Atilla.

Belli ki kitabındaki tespitleri hoşa gitmiyor. Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor…

Nagehan Alçı’nın yazısı