Nagehan Alçı: Ekşi Sözlük çok uyanıkça bir iş yapıyor

Siteye erişim engeli kararı ile ilgili fikrimi söyledim. Bu vesileyle Ekşi Sözlük, Twitter, Facebook gibi mecralarla ilgili genel bir çerçeveyi de ortaya koymak isterim.

Bu platformlar çok uyanıkça bir iş yapıyorlar. Kendilerinin medya organı olmadıklarını iddia ediyorlar, böylece medya organlarının yüklendikleri yasal sorumluluktan kaçıyorlar. Kişilere yönelik hakaret, küfür, dezenformasyon ve nefret söylemini engelleyecek mekanizmaları “outsource” ediyorlar öte yandan medyaya tanınan anayasal korumaları istiyorlar.

Bu işte bir yanlışlık var…

Bence bu platformlar medya kuruluşu statüsüyle hareket etmeli, yani herhangi bir medya kuruluşu hangi hak ve yükümlülüğe sahipse onlar da aynı hak ve sorumluluğa sahip olmalı.

Medya özgürlüğünden faydalanmalı ama bir yandan da sorumluluğu üslenmeli.

Nagehan Alçı’nın yazısı