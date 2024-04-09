Müze ziyaret saatleri güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerini güncelledi.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

Sezon boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00’e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00’ye kadar ziyarete açık olacak.