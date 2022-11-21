Mustafa Karaalioğlu: Yönetim, gelecek yılları da ipotek altına alacak hatalar biriktiriyor

Açık ki ekonomi iyi değil ve dahası bugünkü kötü yönetim gelecek yılları da ipotek altına alacak kadar büyük hatalar biriktiriyor. Mesela, Merkez Bankası’nın ilk partide 128 milyar, şimdi de 100 milyar dolar rezervi sadece kur tabelası düşük görünsün diye yakması büyük bir hatadır. Faizle mücadele edilmemektedir, aksine Türkiye’de faiz kazançları hiç olmadığı kadar artmıştır. 2002’den 2017’ye kadar toplam 811 milyar faiz ödeyen Hazine’nin sadece 2021/22’deki faiz ödemesi 810 milyar lirayı bulacaktır. Harcanan rezervlere rağmen başkanlık sistemi öncesinde 5 liranın altında olan dolar bugün 18.5 liraya yükselmiştir. Kur Korumalı Mevduat modeli üzerinden de şu ana kadar Hazine eliyle 100 milyar lira faiz aktarılmıştır. KKM nedeniyle milli para kavramı fiilen ortadan kalkmış ve bütün sistem dolara, euroya endekslenmiştir. En büyük problem olan enflasyonla mücadele için tek enstrüman baz etkisi; yani, “Geçen yıl o kadar arttı ki gelecek yıl çok yüksek görünmez” umududur. Umutla beklenen cari açık ise kontrol kabul etmemektedir. Öte yandan ülke, vatandaşlık karşılığı satılan konutlar dışında yabancı sermaye alamamaktadır ve eskiden gelenleri de kaybetmektedir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı