Mustafa Karaalioğlu: Ya ders alacağız ya öleceğiz

Başta, hemen şimdi 70 bin binasının yıkılıp yenilenmesi gereken İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanında yıkılmak için bir sarsıntı bekleyen betondan tabutları yenileriyle değiştirme irademiz var mı? Fay hatları üzerinde ve bitişiğindeki yapılaşmayla ilgili bir kararımız oluştu mu? Depreme karşı ne yapılması gerekiyorsa ve insanına değer veren ülkeler neyi yapıyorsa, biz de onu yapabilir miyiz? Yıkıntıların üzerine gerçekten büyük ve güçlü bir ülke inşa edebilir miyiz?

Yapabilir miyiz, edebilir miyiz bilmem ama yapamamak, edememek, üstesinden gelememek gibi bir yolumuz yok. O yolu çok gidip geldik, artık tamam. Ya ders alacağız ya öleceğiz. Unutsak da gelecek, unutmayalım.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı