Mustafa Karaalioğlu: Umarız bu belge altılı masanın kamuoyunu beklettiğine değer

Altılı Masa’dan beklenen asıl açıklama Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıdır. Bununla birlikte yeni döneme ilişkin başta parlamenter sistem taslağı olmak üzere, geçiş dönemi haritası ve ortak söylem belgesi ve devamında ortak seçim beyannamesi olmazsa olmaz önemdedir. Aday daha önce açıklanmış olsa da bu belgeler yazılmak zorundaydı, son güne kalsa da. Altı ayrı partinin bir araya gelme şartlarının bir mukaveleye dökülmesi kadar normal bir şey olamaz. Seçmen için de gereklidir çünkü masadaki partiler kadar seçmen tabanları da ortak hedefe yürümek ve ortak adayı seçmek için, sınırları ve sonrasını bilmek, görmek ister.

Dolayısıyla, ortak adayın açıklanmamasıyla Altılı Masa’nın her durumda yapmak zorunda olduğu işlerin önemi azalmaz. Tek bir parti gibi olmayacaklar ve olmasınlar da ama kendilerini tek bir iktidar gücü haline getirecek vizyona ihtiyaçları vardır. Umarız bu belge gerçekten “vizyon” içerir ve uzun süredir düşük profilli yürüyen Altılı Masa’nın kamuoyunu beklettiğine değer…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı