Mustafa Karaalioğlu: Tavsiyeye asıl ihtiyacı olan muhalefet

Herkesin önümüzdeki beş yıl için, ekonomi için, dış politika için vesaire Erdoğan’a akıl verme yarışına girişmesi, akla ve tavsiyeye asıl ihtiyacı olanın muhalefet olduğu gerçeğini unutturmasın. Kaybedenlere gerçeklerin hatırlatılması lazımdır. Düne kadar belki bir siyasi sataşma malzemesiyle ama “Türkiye’nin asıl sorunun muhalefet olduğu” iddiası bugün bariz bir siyasi gerçek haline gelmiştir. Liderler bir şey olmamış ve seçim kaybedilmemiş gibi davranmayla devam ederse; yani mezarlıkta ıslık çalarsa yüzde 50’nin altına takılıp kalan muhalefet enerjisini zayıflatırlar. Demokrasinin hayrı için bu gerçeği yok saymamaları gerekir.

Neyi nasıl yapacaklarını kendileri bilir ama bugüne kadar yaptıklarının işe yaramadığı gerçeğini kabul ederek yola çıkmalarında fayda vardır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı