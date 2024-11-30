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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Millet kime hangi düğmeye basmak yetkisi vermişse ona saygı göstermek en akıllı yol

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Görünen o ki iktidar, muhalefetin elindeki belediyelerin suları akıtamaması, çöpleri toplayamaması veya maaşları ödeyememesini yani çuvallamasını bekledikten sonra bunlar gerçekleşmeyince önündeki düğmelere basıyor. Artık hangi düğme işe yararsa…


Hiçbiri işe yaramaz. Partizanlığın yapana faydası olmaz aksine millet nezdinde iktidarın özgüvenini kaybettiği ve paniklediği kanaatini pekiştirir. Oyunun oynanma şekli böylesine açık hale gelmişken, devamında yargı eliyle siyasi yasak gibi hamlelere müracaat etmek de yasaklayana fayda sağlamayacaktır. Çünkü o eşik aşıldı ve iktidarın karşısında iktidar olma potansiyeli taşıyan bir güç çoktan oluştu. Yapılan her partizanca ve hukuksuz hamle o gücü biraz daha büyütmekten gayrı netice doğurmaz.

Telaşla bütün düğmelere basmak yerine, millet kime hangi düğmeye basmak yetkisi vermişse ona saygı göstermek en akıllı yoldur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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