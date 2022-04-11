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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Mesele gerçeğin ne olduğu değil, nasıl takdim edildiğidir


Çok yakın geçmişte kişi başı gelir 12 bin 500 Dolar’dı şimdi 9 binin altında… Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı yüzde 1,2 civarındaydı şimdi binde 8… En büyük 16, ekonomiydik şimdi ilk 20’den düşmek üzereyiz… Faiz yüzde 4’ü görmüştü, dolar 2 liraydı, şimdi kat kat arttı… Yahut çok yakın geçmişte Birleşmiş Milletler’de bütün ülkelerin oyuyla istediğimiz yere seçiliyorduk, şimdi bizim için parmak kaldıran kalmadı. Ya da yakın vakte kadar herkesin ilk uğradığı yer Ankara’ydı, şimdi ise savaş olmasa kapımızı çalan yok…

Olsun… Mesele gerçeğin ne olduğu değil, nasıl takdim edildiğidir. Neyin, hangi senenin, hangi vakanın baz alındığıdır. İcap ederse 50 sene öncesi hesaba çekilir, etmezse 5 sene evvelinden bahis dahi açılmaz. Enflasyon da, kur da, faiz de zaten düşüktü, kimseyle de kavgamız yoktu; şimdi nedir bu gürültü diye soran olmasın yeter ki.


Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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