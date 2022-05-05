Mustafa Karaalioğlu: Irkçı dalganın bizde de gelişme ihtimali…

Hükümetin göçmenleri/sığınmacılar konusunda eylemsiz kaldığı ortamda, toplumda artan ve artırılan anti-Suriyeli hava bu meselenin en sıkıntılı aşamasına geldiğimizi gösteriyor.

Suriyelileri göndermek; hele milyon milyon sayılarla ülkelerine geri dönmeye zorlamak ihtimal dışıyken, bu mümkün olabilirmiş gibi içeride baskıyı artırmak büyük bir hatadır. Haklı tepki gösterenler de ötekileştirici slogan atanlar da bu gerçeği ıskalamamalı. Avrupa’nın başına bela olan ırkçı siyasi kamplaşmanın bizde de Suriyeliler üzerinden gelişme ihtimalini dışlamayalım. Bugünkünden daha ağır bir tablonun, hem Suriyeleri gönderemeyip hem de içeride sosyal gerilim tablosu üretmek olduğunu da kimse aklından çıkarmamalı. Yanlışa yanlış ekleyerek problemi büyütmek ve sosyal gerilim boyutuna taşınmasına seyirci kalmak kimseye fayda sağlamaz.

Suriyeli göçmenler sadece bizde konaklamıyor. Yükümüz ağır ama Ürdün, Lübnan, Irak başta olmak üzere birçok bölge ülkesinde ve Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde bulunan göçmenlerin toplam sayısı bizdekinden aşağı değildir. Herkesin bir parçası olduğu problemi konuşuyoruz…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı