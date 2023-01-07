Mustafa Karaalioğlu: İbreyi muhalefet lehine çevirmenin anahtarı

Altılı Masa’nın bir dizi zorluğu aşmış olması adayın kim olacağı sorusunu da önemsizleştirmiş olmuyor. Masa’nın vaatlerini ve Türkiye’nin mevcut ve muhtemel ihtiyaçlarını kimin karşılayacağı sorusu, bugüne kadar başarıyla sürdürülen disiplinli ve titiz çalışmaya rağmen ağırlığını koruyor. Hem Masa’nın birikimine hem de değişime liderlik yapabilecek aday, aynı zamanda “kazanacak aday” demektir.

Adayın kimliğinin muhalefet enerjisi ve oyları üzerindeki çarpan etkisi asla küçümsenmemeli… O yüzden, iktidarın devlet gücü kullanarak yüklendiği seçimde ibreyi muhalefet lehine çevirmenin anahtarı hala adayın kim olacağı sorusuna kilitlenmiş bekliyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı